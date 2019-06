E3 2019: Watch Dogs Legion erscheint im März 2020 / Jeder NPC spielbar

PC XOne PS4

Wie bereits im Vorfeld angekündigt, hat Ubisoft im Rahmen der Pressekonferenz auf der E3 2019 Watch Dogs Legion vorgestellt. Der neueste Teil der Hacker-Reihe wird in London spielen, allerdings herrscht Chaos in der Stadt. Die Regierung knüppelt die Bevölkerung nieder, doch wo es Unterdrückung gibt, da ist Widerstand nicht weit.

Wir sind Teil der Gegenbewegung DeadSec, wie bereits im Vorfeld bekannt wurde, können wir die Kontrolle über alle NPCs übernehmen. Dazu müssen wir sie aber zunächst rekrutieren, das passiert indem wir ihre Talente scannen und wenn wir sie für nützlich befinden, dann teilen wir sie unserem Team zu. Verbunden sind die Hacker durch eine Art neurales Netzwerk, inklusive eines KI-Helfers. Jeder Charakter scheint mit seiner eigenen Hintergrundstory aufzuwarten, wodurch es trotz des regen Wechsels zu einer Bindung zwischen Spieler und dem gerade gespielten DeadSec-Hacker kommen soll.

Der Spielerwechsel hat dabei auch eine taktische Komponente, so ist in den gezeigten Gameplayszenen ein Dronenexperte gesucht, damit er die fliegenden Überwachungsgeräte ausschaltet. Also schleichen wir durch die Straßen und scannen Leute, bis wir einen passenden NPC finden, den wir gerne als Teil unseres Teams hätten. Wenn wir in der Haut eines Charakters sterben, dann ist es wirklich ein Permadeath, sprich: Der Charakter kommt nicht wieder und wir müssen die Kontrolle über jemand anderen übernehmen. Das kann unter anderem dazu führen, dass wir besagten Dronenexperten komplett aufs neue suchen müssen.

Je nach dem Charakter, den wir gerade kontrollieren, sollen sich auch die Cutscenes ändern. Damit können wir entscheiden, wie wir spielen und ob wir eine graue Maus, einen ultracool-megahippen Hipsterhacker oder eine staatsfeindlich eingestellten Punk spielen.

Das Kampfsystem scheint sich dem gezeigten nach an dem des Vorgängers Watch Dogs 2 zu orientieren. Wir können auf rohe Waffengewalt setzen, leichter wird es aber, wenn wir beispielsweise die Bluetooth-Headsets gegnerischer Soldaten per Hack überladen und so explodieren lassen. Oder aber wir schicken kleine Robo-Spinnen los, die die Drecksarbeit für uns erledigen. Natürlich ist das auch abhängig von dem Charakter, den wir spielen. Der verfolgte Ansatz ist definitiv interessant, wenn er aufgrund er zahlreichen NPCs aber eben nicht unter totaler Belanglosigkeit leidet.

Erscheinen wird Watch Dogs Legion am 6. März 2020.