E3 2019: Die kommenden Boxed-Editionen von Limited Run Games

Limited Run Games ist ein Spezialist für die Veröffentlichung physischer Editionen in Kleinstauflage für Playstation 4, PSVita und Switch. In diesem Jahr hat sich der Mini-Distributor zum zweiten Mal am Wochenende vor der Electronic Entertainment Expo mit einer eigenen Pressekonferenz unter die Großen der Branche gemischt. Wie auch der Auftritt des Indie-Publishers Devolver Digital besticht sie durch eine ganz eigene Note, jenseits der grellen Millionen-Shows etablierter AAA-Studios. Wir haben euch die Aufzeichnung am Ende dieser News eingebettet.

In diesem Jahr ist die Show eine ganz besondere für das Unternehmen aus North Carolina, denn es wurden zum letzten Mal Spiele für die PSVita angekündigt. Zudem wird zum ersten Mal auch eine PC-Version veröffentlicht: Die Special Edition von Shenmue 3 für den nordamerikanischen Raum für PC und Playstation 4 soll im November exklusiv im eigenen Online-Shop angeboten werden.

In diesem Jahr kündigte Limited Run Games mehrere Spiele für die aktuellen Konsolen von Nintendo und Sony an:

Bad North – Echtzeit-Taktik für Switch, Q3 2019

– Echtzeit-Taktik für Switch, Q3 2019 Blaster Master Zero – Shoot-em-up für Switch, 2019

– Shoot-em-up für Switch, 2019 Corpse Killer 25th Anniversary Edition – 3D-Action für Playstation 4, Q3 2019

25th Anniversary Edition – 3D-Action für Playstation 4, Q3 2019 Double Switch 25th Anniversary Edition – Adventure für Switch, Juli 2019

25th Anniversary Edition – Adventure für Switch, Juli 2019 Freedom Planet – Jump-and-Run für Playstation 4 und Switch, 21. Juni 2019

– Jump-and-Run für Playstation 4 und Switch, 21. Juni 2019 Hover - Revolt of Gamers – 3D-Action-Adventure für Playstation 4, 26. Juli 2019

– 3D-Action-Adventure für Playstation 4, 26. Juli 2019 Mercenary Kings Reloaded Edition – Shoot-em-up für Playstation 4, 28 Juni 2019

Reloaded Edition – Shoot-em-up für Playstation 4, 28 Juni 2019 Night in the Woods – Rätsel-Adventure für Playstation 4 und Playstation 4 und Switch, Q4 2019

– Rätsel-Adventure für Playstation 4 und Playstation 4 und Switch, Q4 2019 Power Rangers - Battle for the Grid – Prügelspiel für Playstation 4 und Switch, ohne Datumsangabe

– Prügelspiel für Playstation 4 und Switch, ohne Datumsangabe realMyst Masterpiece Edition – 3D-Adventure für Switch, Q3 2019

Masterpiece Edition – 3D-Adventure für Switch, Q3 2019 Red Faction – Egoshooter für Playstation 4, 12. Juli 2019

– Egoshooter für Playstation 4, 12. Juli 2019 Rogue Legacy – Hack-and-Slay für Playstation 4 und Switch, 19. Juli 2019

– Hack-and-Slay für Playstation 4 und Switch, 19. Juli 2019 Star Wars - Bounty Hunter – 3D-Action-Adventure für Playstation 4 und Switch, 28. Juni 2019

– 3D-Action-Adventure für Playstation 4 und Switch, 28. Juni 2019 Transistor – Hack-and-Slay für Playstation 4 und Switch, 5 Juli 2019

– Hack-and-Slay für Playstation 4 und Switch, 5 Juli 2019 Turok und Turok 2 - Seeds of Evil – Egoshooter für Switch, Q3 2019

Die definitiv letzten Neuerscheinungen von Limited Run Games für die PSVita findet ihr im folgenden aufgelistet: