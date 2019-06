E3 2019: Chivalry 2 angekündigt // Announce-Trailer

PC

Die Torn Banner Studios haben während der PC Gaming Show im Vorfeld der morgen startenden E3 2019 ihr neues Spiel, Chivalry 2, angekündigt. Der Nachfolger von Chivalry - Medieval Warfare zeigt sich erstmals im offiziellen "Announce"-Trailer, den wir für euch unter diesen Newszeilen zum Anschauen bereitgestellt haben.

Der neue Multiplayer-First-Person-Slasher-Titel entsteht auf Basis der aktuellen Unreal Engine 4 und wirft euch auf mittelalterlichen Schlachtfeldern in gnadenlose Kämpfe gegen bis zu 64 Spielern, in denen mit dem Verteilen von Blut und dem Abtrennen von Gliedmaßen nicht gespart wird. Dabei umspannen die Szenarios der spielbaren Karten beispielsweise Burgbelagerungen, Brandschatzungen von Dörfern sowie Hinterhalte im Wald, in denen ihr diversen Siegbedingungen nachgeht, um als Sieger das Schlachtfeld zu verlassen. Neben dem Kampf zu Fuße könnt ihr auch hoch zu Ross euren Feunden das Fürchten lehren.

Chivalry 2 soll im Laufe des nächsten Jahres für PC an den Start gehen.