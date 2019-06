E3 2019: Valfaris – 2D-Action-Platformer im Heavy-Metal-Trailer

PC Switch XOne PS4

Solltet ihr Lust auf brachiale „Over the Top“-Action im Zusammenspiel mit Heavy Metal haben, könnte Valfaris das Richtige für euch sein, denn der Titel bietet beides in rauen Mengen. Deutlich wird das auch mittels eines neuen Trailers, der auf der PC Gaming Show gezeigt wurde und in dem euch ein kurzer Gameplay-Zusammenschnitt erwartet. Über 18 Minuten lang ist hingegen dieses offizielle Video, das vor kurzem veröffentlicht wurde.

Neben einer Vielzahl von Umgebungen und jeder Menge Feinde und Bosse – „von den seltsamen bis zu den grotesken (und einige, die nur grotesk seltsam sind)“ – stellen der Pixelstil und der Soundtrack des ehemaligen Celtic Frost-Gitarristen Curt Victor Bryant weitere Features von Valfaris dar.

Das genaue Veröffentlichungsdatum steht bislang noch nicht fest, aktuell wird nur „2019“ genannt. Zudem soll in Kürze die Closed Beta starten. Wer möchte, kann sich bereits jetzt einen eigenen Eindruck von Valfaris verschaffen: Seit Dezember 2018 steht via Steam eine Demo zur Verfügung.