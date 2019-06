PC XOne PS4 MacOS

Paradox hat im Rahmen der PC Gaming Show einen neuen Trailer zu Age of Wonders - Planetfall veröffentlicht. Das neue Video stellt euch einige der Fraktionen vor und lässt euch einen ersten Blick auf die angekündigten Laser-Dinosaurier werfen.

Der Release-Termin von Age of Wonders - Planetfall ist schon seit geraumer Zeit bekannt, das Spiel soll am 6. August dieses Jahres für PC, MacOS, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.