E3 2019: The Lord of the Rings - Adventure Card Game: Release im August // Trailer

PC Switch XOne PS4 MacOS

Publisher Asmodee Digital hat im Rahmen der morgen offiziell startenden E3 2019 einen neuen Trailer zum Sammelkartenspiel The Lord of the Rings - Adventure Card Game veröffentlicht, den wir für euch unter dieser News zum Abruf eingebunden haben und mit dem ihr einen optischen und spielmechanischen Eindruck aus dem kommenden Spiel erhaltet.

Gleichzeitig wurde das finale Release-Datum für den mit offizieller Herr-der-Ringe-Lizenz ausgestatteten Titel preisgegeben, der sich derzeit noch im Early-Access-Stadium befindet und bis zur kürzlich erfolgten Namensänderung als The Lord of the Rings Living Card Game bekannt war.

Ab dem 8. August 2019 soll das strategische Kartenspiel auf allen unterstützten Plattformen (PC, MacOS, PS4, Xbox One und Switch) erhältlich sein.