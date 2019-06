E3 2019: Desperados 3 mit frischem Gameplay im neuen E3-Trailer

PC XOne PS4

THQ Nordic und Mimimi Productions haben es sich nicht nehmen lassen, zur anstehenden Electronic Entertainment Expo auch einen neuen Trailer für Desperados 3 zu veröffentlichen.

Auf der Gamescom im letzten Jahr lediglich angekündigt, ist Desperados 3 auf der E3 auch spielbar. Erscheinen soll der Titel für PC, Playstation 4 und Xbox One, als Zeitraum wurde bei der Ankündigung 2019 genannt. Das neu veröffentlichte Video enthält jedoch keinen Hinweis auf eine geplante Veröffentlichung, so dass ihr euch wahrscheinlich noch ein wenig gedulden müsst, bevor ihr mit John Cooper und seiner Bande in den Wilden Westen zurückkehren könnt.