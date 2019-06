E3 2019: RPG Time - The Legend of Wright: Handgemaltes Indiespiel im Trailer

PC XOne iOS Android

Microsoft hat während seiner E3-Pressekonferenz neben zahlreichen AAA-Titeln auch ein paar Indiespielen Showtime zugestanden. Neben einem Überblicksvideo zu kommenden ID@Xbox-Spielen und dem Managementspiel Spiritfarer stach dabei vor allem der Trailer zu RPG Time - The Legend of Wright vom japanischen Indieentwickler DeskWorks heraus. Das Video, das ihr euch am Ende dieser News anschauen könnt, zeichnet sich vor allem durch seinen außergewöhnlichen handgemalten Grafikstil aus.

Im Spiel setzt sich ein junger aufstrebender Spielentwickler nach einem anstrengenden Schultag natürlich nicht an seine Hausaufgaben, sondern holt den Schreibblock heraus und beginnt sein eigenes Rollenspiel im wahrsten Sinne des Wortes zu zeichnen. Ihr begleitet den Helden über eine Oberwelt durch diverse mit Bleistift gemalte Hintergründe, in denen ihr euch Rätseln und Gefahren gegenüber seht. Außer dem Trailer ist noch nicht viel zum Spiel oder tatsächlichen Gameplay bekannt.

RPG Time - The Legend of Wright soll 2020 für PC, Xbox One, iOS und Android erscheinen.