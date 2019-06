E3 2019: State of Decay 2 – Heartland-Addon ab sofort erhältlich // Trailer

PC XOne

Für das seit etwa einem Jahr erhältliche State of Decay 2 kündige Microsoft im Rahmen seiner E3-Pressekonferenz die Erweiterung Heartland an, die auch bereits erworben werden kann. Konkret handelt es sich um ein neues Abenteuer, in dem es euch erneut nach Trumbull Valley verschlägt, den Schauplatz des ursprünglichen Spiels.

Zur Hintergrundgeschichte heißt es weiter, dass die beiden Orte Spencer’s Mill und Marshall nun von der Blutseuche betroffen sind, und zwar von einer „aggressiveren und deutlich tödlicheren Form als bisher“. In der Folge sollen euch „neue Gefahren und unaussprechlicher Horror“ in Heartland erwarten. Folgende Hauptmerkmale werden für das Addon aufgeführt:

Story-getriebenes Einzelspieler-Abenteuer mit spannenden Storylines

Heartland verfügt über zwei Ausgangspaare von Überlebenden Quincy, eine Ex-Häftling und Mitglied des Netzwerks, und seine Partnerin Helena Larisse, die längst verlorene Tochter von Mickey Wilkerson, und ihre Tante Fiona

Individuelle Charaktere, einschließlich rekrutierbarer Überlebender

Gegner verfügen über tödliche neue Angriffe

Über acht Stunden Gameplay, das mit einer Herausforderung endet, die Geschicklichkeit und Strategie erfordert, um sie zu überwinden

Bietet Antworten, die Spieler seit dem Start des Originalspiels gewünscht haben

Erhältlich ist Heartland im Xbox Store für 9,99 Euro, zudem ist es Teil des Game-Passes. Das Hauptspiel ist aktuell im Preis gesenkt und kann somit für 14,99 Euro (statt 29,99 Euro) erworben werden.