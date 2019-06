E3 2019: Devolver Digital kündigt das Reverse-Horrorspiel Carrion an

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Devolver Digital hat im Zuge der E3 das neue Spiel Carrion vorgestellt. Dabei handelt es sich um einen sogenannten „Reverse-Horror-Game“, bei dem der Spieler in die Rolle einer amorphen Kreatur unbekannter Herkunft schlüpft, die in einem wissenschaftlichen Labor aus seinem Versuchskäfig ausbricht und auf Rache sinnt. In der offiziellen Beschreibung heißt es dazu:

Verfolge und fresse diejenigen, die dich eingesperrt haben, um Angst und Panik in der gesamten Einrichtung zu verbreiten. Wachse und entwickle dich weiter, während du dein Gefängnis niederreißt und dir auf dem Weg zur Vergeltung immer mehr Fähigkeiten aneignest.

Das Spiel wird von dem Indie-Entwickler Phobia Game Studio entwickelt, das aus ehemaligen Entwicklern von Transhuman Design besteht, die in der Vergangenheit unter anderem den brutalen 2D-Pixel-Art-Shooter Butcher veröffentlicht haben. Auch Carrion setzt auf eine recht stimmige Pixel-Art-Grafik, wobei mit der Darstellung von Gewalt und Blut ebenfalls nicht gespart wird. Der Titel soll am 1. Juni des kommenden Jahres auf den Markt kommen. Geplant sind Umsetzungen für Windows, Mac, Linux, Xbox One, PS4 und die Nintendo Switch. Einen ersten Blick auf das noch frühe Alpha-Gameplay könnt ihr unterhalb dieser Zeilen werfen.