E3 2019: Orion: Bethesda stellt Software vor, die Spiele-Streaming verbessert

Mit Orion hat der Publisher Bethesda im Rahmen der aktuell in L.A. stattfindenden E3 eine Sammlung von neuen Software-Technologien vorgestellt, die das Spiele-Streaming signifikant verbessern sollen. Die von id Software, dem Studio hinter der Doom-Reihe und der id-Tech, entwickelten Tools richtet sich in erster Linie an die Entwickler und sollen mit jeder Spiele-Engine funktionieren sowie sich mit den jüngst präsentierten Streaming-Technologien, wie Googles Stadia und Microsoft xCloud ergänzen. Bethesda verspricht dabei Latenzverringerung von bis zu 20 Prozent und eine Reduzierung des Bandbreitenverbrauchs um bis zu 40 Prozent.

Streaming von Spielen soll durch Orion sowohl für Verbraucher als auch Betreiber günstiger und schneller werden. Unabhängig von der eigenen Internetbandbreite sollen die Spieler ihre Titel mit Auflösungen von bis zu 4K und mit flüssigen 60 Bildern pro Sekunde streamen können. Ob das tatsächlich funktioniert, könnt ihr schon in Kürze selbst ausprobieren, in dem ihr euch beim Slayers Club für die Teilnahme an der geplanten Testphase anmeldet. Solltet ihr zu den Auserwählten gehören, bekommt ihr die Möglichkeit, Doom (Testnote: 8.5) gratis zu streamen.