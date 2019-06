E3 2019: Lego Star Wars - The Skywalker Saga angekündigt // Trailer

PC Switch XOne PS4

TT Games hat während Microsofts E3-Pressekonferenz einen neuen "Lego Star Wars"-Titel angekündigt. Lego Star Wars - The Skywalker Saga steht dabei in der langen Tradition der bekannten Spieleserie und wird inhaltlich alle neun Star-Wars-Filme umfassen, wobei der Fokus auf der Geschichte der Skywalkers liegen wird.

Lego Star Wars - The Skywalker Saga soll 2020 für PC, PS4, Xbox One und Switch erscheinen. Den offiziellen Ankündigungstrailer, der bekannte Szenen aus den bisherigen Filmen gepaart mit dem typischen Lego-Humor und -Look zeigt, findet ihr unter dieser News.