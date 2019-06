E3 2019: Final Fantasy 7 Remake erscheint im März 2020

PS4

Die E3-Pressekonferenz von Square Enix findet zwar erst in der kommenden Nacht statt, trotzdem wurde eine der vermutlich meist erwarteten Infos nun bereits im Vorfeld bekanntgegeben – das Releasedatum von Final Fantasy 7 Remake. In einem Trailer, der zum Anlass eines Konzerts zu dem Rollenspiel-Klassiker veröffentlicht wurde heißt es am Ende, dass der Titel am 3. März 2020 erscheinen wird. Damit wird das Remake – sollte der Termin eingehalten werden – fast fünf Jahre nach seiner ersten Ankündigung auf der E3 2015 das Licht der Welt erblicken.

Neben dem Veröffentlichungstermin hält der Trailer zu Final Fantasy 7 Remake auch einige Spielszenen bereit. Ihr seht das Video gleich unter dieser News. Auf der Pressekonferenz um 3:00 in der nächsten Nacht ist zudem mit weiteren Neuigkeiten zu rechnen.