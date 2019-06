E3 2019: Doom Eternal ab 22.11. erhältlich // Multiplayer-Modus & Trailer

Doom-Fans und generell an brachialen Shootern Interessierte können sich freuen: Bethesda gab auf seiner E3-Pressekonferenz bekannt, dass Doom Eternal ab dem 22. November dieses Jahres erhältlich sein wird. In Zuge dessen wurde ein Story-Trailer veröffentlicht, in dem auch die Action nicht zu kurz kommt.

Neben der Kampagne wird Doom Eternal auch einen Mehrspielermodus (zum Video auf YouTube) bieten, in dem drei Spieler in zwei Teams gegeneinander antreten. Beschrieben wird der Modus wie folgt:

Im Battle-Modus schlüpft ein Spieler in die Rolle des Doom-Slayers, während die anderen beiden sich als Dämonen in die Schlacht stürzen. Der Slayer hat dabei ein vollgepacktes Arsenal an Waffen, um den zwei zwielichtigen Höllenbewohnern ordentlich einzuheizen. In fünf Runden tritt er gegen alles vom Revenant mit Jetpack bis zum schwerfälligen Mancubus an. Jede Dämonenklasse hat dabei ihre eigenen Bewegungsmöglichkeiten und Fähigkeiten, um den Slayer zu fordern und den Battle-Modus zu einer blitzschnellen Mischung aus brutaler Action und ausgeklügelter Strategie zu machen.

Der Slayer mag zwar eine echte Instanz in Sachen Dämonentöten sein, jedoch hat das Dämonenteam dem die Armeen der Hölle entgegenzusetzen. Richtig gehört – beide Dämonenspieler können höllische, KI-gesteuerte Verstärkung anfordern, um den Slayer zu überwältigen oder in seinen Möglichkeiten einzuschränken. Allerdings gibt das dem Slayer auch zusätzliche Möglichkeiten für Glory Kills, um seine Gesundheit aufzubessern, also muss hier strategisch vorgegangen werden, um die Oberhand zu erlangen.