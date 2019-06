E3 2019: Deathloop – Neues Actionspiel der Arcane Studios im CGI-Trailer

Nach Ghostwire - Tokyo wurde auf der E3-Pressekonferenz von Bethesda ein weiteres neues Spiel angekündigt und mit einem CGI-Trailer vorgestellt: Deathloop ist ein First-Person-Actionspiel und stammt von den Arcane Studios, die unter anderem für Dishonored 2 - Das Vermächtnis der Maske und dessen Vorgängerspiel bekannt sind.

Wie auch schon beim erstgenannten Spiel, wurden auch für Deathloop kaum Informationen preisgegeben. Bekannt ist derzeit nur das Folgende:

In Deathloop strandet ihr auf einer Insel namens Blackreef – hier gibt es kein Gesetz, nur den ewigen Kampf zwischen zwei außergewöhnlichen Assassinen. Erkundet atemberaubende Umgebungen und bewegt euch in immersivem Gameplay durch detailverliebte und aufwendig designte Level, in denen ihr in typischer Arkane-Manier jede Situation auf eure Weise angehen könnt. Um den Kreislauf ein für alle Mal zu brechen, müsst ihr die gesamte Insel erkunden und zahlreiche Ziele zur Strecke bringen. Und denkt dran: Wenn ihr wieder und wieder versagt ... sterbt, bis ihr siegt.