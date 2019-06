E3 2019: Wolfenstein - Youngblood mit Koop-Modus // Neuer Trailer

PC Switch XOne PS4

Wolfenstein - Youngblood ab 39,98 € bei Amazon.de kaufen.

Publisher Bethesda hat auf der eigenen Pressekonferenz im Vorfeld der E3 2019 dem kommenden Ego-Shooter Wolfenstein - Youngblood einen neuen Trailer mit frischen Gameplay-Szenen spendiert, den wir für euch am Ende dieser News zum Anschauen bereitgestellt haben.

Im neuen Wolfenstein-Serienableger von Entwickler MachineGames macht ihr diesmal im Paris der 1980er-Jahre nicht als B.J. Blaskowicz Jagd auf die Nazis, sondern steuert dessen beiden Zwillings-Töchter Sophia und Jessica, die ihrem Vater in seinem blutigen Handwerk aber in nichts nachstehen. Als eines der neuen Features im Spiel, wurde zudem seitens Bethesda bekanntgegeben, dass Wolfenstein - Youngblood erstmals in der Seriengeschichte einen optionalen Koop-Modus enthält. So könnt ihr die komplette Story-Kampagne des Ego-Shooters gemeinsam mit einem Freund bestreiten.

Der Release von Wolfenstein - Youngblood für PC, PS4, Xbox One und die Switch ist für den 26.7.2019 vorgesehen.