E3 2019: Ghostwire - Tokyo: Action-Adventure der The-Evil-Within-Macher

Das Entwicklerstudio Tango Gameworks, das für The Evil Within-Reihe verantwortlich ist, arbeitet an einem neuen Action-Adventure, das den Namen Ghostwire - Tokyo trägt. Mit einem kurzen Video auf der Bethesda-Pressekonferenz zur E3 angekündigt, gibt es derzeit kaum weitere Informationen. In der offiziellen Mitteilung heißt es nur:

Nachdem Teile der Tokyoter Bevölkerung auf mysteriöse Weise verschwunden sind, liegt es an euch, das Rätsel dahinter zu lösen und die Metropole aus den Klauen eines unbekannten Unheils zu befreien. Ausgerüstet mit geheimnisvollen Kräften stellt ihr euch dem Okkulten, enträtselt Verschwörungstheorien und erlebt moderne Legenden wie nie zuvor. Fürchtet nicht das Unbekannte. Lehrt es das Fürchten.

Für welche Plattformen Ghostwire - Tokyo erscheint und welcher Veröffentlichungzeitraum vorgesehen ist, ist derzeit nicht bekannt, ebenso wie weitere (Gameplay-)Details.