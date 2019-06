E3 2019: Tales of Arise – Ankündigungstrailer mit Gameplay-Szenen

PC XOne PS4

Darüber, dass Bandai Namco auf der E3 mit Tales of Arise einen neuen Teil der Tales of-Reihe ankündigt, konnten wir euch bereits informieren, da entsprechende Daten frühzeitig veröffentlicht worden waren. Inzwischen wurde auch ein passender Trailer gezeigt, in dessen Verlauf ihr zum Beispiel Eindrücke von der Spielwelt, den Charakteren oder auch den Kämpfen gegen kleine und große Gegner erhaltet.

Erhältlich sein wird Tales of Arise für PC, PlayStation 4 und Xbox One voraussichtlich im Laufe des kommenden Jahres. Erwarten könnt ihr ein „dynamisches Action-RPG mit einem aktualisierten Kampfsystem“ oder auch eine „lebendige Welt und neue Charaktere“. Darüber hinaus wird das Spiel als „aufregender Neuanfang für das Franchise“ beschrieben.