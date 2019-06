E3 2019: Forza Horizon 4: Lego Speed Champions – Zweite Erweiterung nächste Woche // Trailer

PC XOne

Während der Microsoft-PK im Vorfeld der diesjährigen E3 hat Playground Games die zweite große Erweiterung zu Forza Horizon 4 (Testnote: 8.5) angekündigt. Nachdem euch das erste Addon Fortune Island auf eine düstere und stürmische Insel geführt hat, wird es in – wie der Name schon vermuten lässt - Lego Speed Champions etwas bunter. In einer Lego-basierten Welt mit Flughafen, UFO-Absturzstelle und Piratenhöhle warten dabei neue saisonale Herausforderungen auf euch, denen ihr euch mit den neuen Speed-Champions-Wagen wie dem McLaren Senna, Ferrari F40 Competizione oder 1967 Mini Cooper S Rally stellen müsst.

Lego Speed Champions erscheint schon nächste Woche, am 13. Juni, für PC und Xbox One. Die Erweiterung kann separat für 19,99 Euro oder als Teil des Erweiterungspasses für 34,99 Euro erworben werden und ist auch in der Ultimate Edition enthalten. Der abschließende Trailer vermittelt euch einen ersten Eindruck.