E3 2019: Project Scarlett – Neue Xbox Ende 2020 // Erste Technik-Details

Microsoft hat mit „Project Scarlett“ eine SSD-basierte Xbox-Konsole für Ende 2020 angekündigt, die lokale Power mit XCloud-Anbindung kombinieren soll – und ganz ähnlich wie Sonys PS5-Pläne klingt.

Wie bereits im Vorfeld vermutet, gab Microsoft auf der E3-Pressekonferenz auch erste (technische) Details zur neuen Konsole preis, deren Arbeitstitel Project Scarlett lautet.

Eingeleitet von Phil Spencer mit der Aussage „Konsolen sind zum Spielen gemacht!“, soll die kommende Konsole etwa vier Mal mehr Power haben als die aktuelle Xbox One X, bis zu 120 FPS sowie 8K-Auflösung ermöglichen. Darüber hinaus wird Hardware-beschleunigtes Raytracing zum Einsatz kommen. Auch die aktuellste Zen-2- und Navi-Technologie von AMD, GDDR-6-Arbeitsspeicher sowie „eine neue Generation“ von SSDs – die als virtueller RAM genutzt wird, um so die Ladezeiten deutlich zu verringern – werden in Project Scarlett verbaut. Sollten euch diese Daten bekannt vorkommen: Die bislang preisgegebenen Informationen zur PlayStation 5 sind nicht unähnlich, Stichwort Prozessor, 8K-Auflösung oder SSD.

Als Launch-Titel für Project Scarlett wurde Halo Infinite angekündigt, für das ihr euch einen fast sechs Minuten langen Trailer anschauen könnt.