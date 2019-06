E3 2019: Neuer "We are Mayhem"-Trailer zu Borderlands 3

PC XOne PS4

Vom Gearbox kommenden Open-World-Action-Titel Borderlands 3 wurde während der E3-Pressekonferenz von Microsoft frisches Videomaterial in Form des neuen "We are Mayhem"-Trailers gezeigt, den wir für euch unter dieser News zum Abruf bereitgestellt haben.

Während der knapp zweieinhalb minütigen Laufzeit des offiziellen E3-Clips bekommt ihr einmal mehr weitere Eindrücke zum serientypischen Humor und der brachial inszenierten Action des Cel-Shading-Loot-Shooters.

Borderlands 3 soll am 13.9.2019 für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen.