E3 2019: Gears 5 vorgestellt, neue MP-Modi, ab 6.9.19 solo spielbar

PC XOne

Aus dem Gears-5-Trailer zum Escape-Koop-Modus.

Das "of War" lässt man coolerweise weg, aber(von The Coalition) bietet den während der Microsoft-PK gezeigten Szenen zufolge wieder das Übliche: Tapfere, leicht punkige Kraftpakete leuchten Dutzenden von ekligen Aliens heim. Wer nicht bis zum 10. September 2019 warten möchte, braucht den neuen Gamepass Ultimate (der u.a. auch den PC Gamepass enthält), dann darf er bereits am 6.9. loslegen. Und zwar mit der "größten Gears-Kampagne ever".Schon am 17. Juli sind alle Interessierten eingeladen, beim Tech-Test für den neuen Multiplayer-Modus Arcade mitzumachen, auf der Gamescom soll dann der "völlig neue" Hordenmodus vorgestellt werden. Außerdem wurden Szenen aus einem weiteren neuen Modus gezeigt: In "Escape" werden drei Spieler kooperativ versuchen, vor immer weiteren Locust-Verfolgern abschnittsweise zu entkommen.