E3 2019: Neuer Trailer zu Ori and the Will of the Wisps // Release Anfang 2020

PC XOne

Während der Microsoft-PK im Vorfeld der diesjährigen E3 wurde ein neuer Trailer zu Ori and the Will of the Wisps gezeigt, der euch weitere Gameplay-Eindrücke aus dem kommenden Jump&Run-Titel der Moon Studios zeigt. Den frischen Videoclip mit einer Laufzeit von knapp zwei Minuten könnt ihr euch direkt im Anschluss an diese Newszeilen anschauen.

Daneben wurde auch der finale Release-Termin des Nachfolge-Titels von Ori and the Blind Forest bekanntgegeben: Ab dem 11.2.2020 dürft ihr den kleinen Ori in seinem neuesten und wunderschön anzuschauenden Abenteuer begleiten, dann soll Ori and the Will of the Wisps im Xbox Game Store (und Xbox Game Pass) für Xbox One, PC (Windows 10) sowie auf Steam erhältlich sein.