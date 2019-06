E3 2019: Xbox Game Pass für PC und Ultimate Pass – Preis und alle Spiele mit Metro Exodus

PC XOne

Schon im Vorfeld zur E3 hatte Microsoft den Xbox Game Pass, der bisher nur für die Xbox One verfügbar ist, offiziell auch für Windows 10-PC angekündigt (News). Weitere Details werden heute Abend ab 22 Uhr während Microsofts E3-Pressekonferenz folgen. Mittlerweile ist die zugehörige Seite zum PC-Gamepass schon online gegangen und enthält bereits die wichtigsten Informationen wie Preis und enthaltene Spiele.

Preis

Der sogenannte "Xbox Game Pass PC-Spiele" wird demnach ein separates Abo neben dem Xbox Game Pass für Xbox One (9,99 Euro pro Monat) und Xbox Live Gold (6,99 Euro pro Monat). Der Preis des PC-Games-Pass liegt bei 3,99 Euro pro Monat. Zum Start des neuen Dienstes können sich Neukunden den ersten Monat für einen Euro sichern (dieses Angebot gilt nicht für Abonnenten, die schon den Xbox Game Pass für Xbox One besitzen). Außerdem erhaltet ihr bis zu 20 Prozent Rabatt auf Spielekäufe und 10 Prozent Rabatt auf alle zugehörigen Add-Ons und DLCs. Für Multiplayer-Spiele wird weiterhin zusätzlich eine Xbox-Live-Gold-Mitgliedschaft benötigt.

Zusätzlich führt Microsoft den sogenannten "Xbox Game Pass Ultimate" ein. Dieses Kombi-Abonnement umfasst Xbox Live Gold, Xbox Game Pass für Xbox One und Xbox Game Pass PC-Spiele. Der Monat kostet hier 12,99 Euro. Alle Neukunden zahlen im ersten Monat ebenfalls nur einen Euro. Achtung: Dabei werden einmalig (!) bestehende Abos von Xbox Live Gold und Game Pass für Xbox One in das neue Ultimate-Abo kumulativ integriert, wobei eine 1:1-Monatsumwandlung von bis zu 36 Monaten möglich ist. Ob ihr später wieder in die separaten Abos wechseln könnt oder noch vorhandene Codes für solche einlösen könnt, ist aktuell noch nicht bekannt. Wartet für genaue Informationen hier am besten bis zur Pressekonferenz.

Spiele

Microsoft hatte im Vorfeld mit einer kuratierten Spielebibliothek von circa 100 PC-Titeln diverser Entwickler geworben. Im Microsoft Store sind bereits zahlreiche Spiele aufgetaucht, die laut Beschreibung auf der jeweiligen Produktseite im neuen Xbox Game Pass PC-Spiele enthalten sein werden. Interessant dabei ist zum Beispiel das bislang Epic-Store-exklusive Metro Exodus. Xbox-Play-Anywhere-Titel wie Crackdown 3, Forza Horizon 4 oder Sea of Thieves sind wohl in beiden Abos enthalten. Um die Spiele herunterladen zu können, benötigt ihr wahrscheinlich das Mai-Windows10-Update auf Version 1903 (Versionscheck mit "winver"). Bereits angekündigte Titel wie die Halo - The Master Chief Collection (News), Gears 5 oder Ori and the Will of the Wisps kommen laut Bild auf der offiziellen Seite bald zusätzlich ins Programm. Die genauen Releasedaten und der offizielle Start des Dienstes werden wohl heute während Microsofts Pressekonferenz bekannt gegeben. Die bislang gelisteten Titel in der Übersicht (Quelle).