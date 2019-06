GG-Rückblick KW 23/2019: Redaktionelle & User-Inhalte

Oculus Quest ab 449,00 € bei Amazon.de kaufen.

An dieser Stelle informieren wir euch sowohl über die redaktionellen Inhalte als auch die am häufigsten aufgerufenen News der zurückliegenden sieben Tage. Darüber hinaus könnt ihr euch einen Überblick über die Aktivitäten der Community verschaffen und bei Interesse in ausgewählten Inhalten stöbern, die vor fünf Jahren veröffentlicht wurden.

KW 23: Rückblick von Sonntag, 2. Juni, bis Samstag, 8. Juni 2019

❶ ⚊ Redaktionelle Inhalte

In der kommenden Woche werden die E3-Inhalte die News- und Highlight-Spalten dominieren, langsam Fahrt nahm die Berichterstattung bereits an den vergangenen Tagen auf. So informieren wir euch darüber, was ihr zur Messe auf GamersGlobal erwarten könnt, im Video diskutieren Jörg und Benjamin zudem über Ankündigungen, Hoffnungen und mehr. Neben zwei Plus-Tests haben wir einen Report zu den besten Oculus-Spielen veröffentlicht, hinzu kommen neue Ausgaben von Jörgspielt und Darauf freut sich die Redaktion. Die Inhalte in alphabetischer Reihenfolge:

❷ ⚊ Die 10 am häufigsten aufgerufenen News

Die Einstellung der Computer Bild Spiele in gedruckter Form und die Ankündigung von Baldur's Gate 3 haben euch in der zurückliegenden Woche besonders interessiert. Erst Samstagabend veröffentlicht und dennoch in der Liste vertreten ist das erste Gameplay-Video zu Star Wars Jedi – Fallen Order. Darüber hinaus habt ihr euch über die News zu Fallout 76, die finale Spiele-Liste des Sega Mega Drive Mini oder auch zu den ersten Details zu Google Stadia ausgetauscht. Die News nach der absteigenden Anzahl ihrer Aufrufe mit Stand vom 9. Juni (wie immer gilt, dass – wenig überraschend – hin und wieder auch News-ferne Diskussionen unter den Beiträgen die Abrufzahlen steigen lassen):

❸ ⚊ Community-Inhalte

Neben den Inhalten zum Wochenschluss (Lesetipps, Kurzmeldungen) gibt es jeweils eine neue Ausgabe von Indie- und eShop-Check. Da wir in den Monat Juni gestartet sind, könnt ihr euch zudem in einer entsprechenden Galerie+ über die Spiele-Neuerscheinungen informieren. Die jüngste „Das spielen unsere User“-Galerie beschäftigt sich wie immer mit den von euch gespielten Titeln des Vormonats, an welchen Orten unsere User spielen, zeigt euch die zweite „Spielplatz“-Galerie:

❹ ⚊ „Unter dem Radar“

In dieser Rubrik verweisen wir zum einen auf eine News, die zwar nicht ganz so hohe Abrufzahlen verzeichnen konnte, aber dennoch hervorgehoben werden sollte, und zum anderen auf die Statusmeldung eines Users. Der Verantwortliche des Wochenrückblicks entscheidet hierbei subjektiv, welche Inhalte Erwähnung finden.

My Friend Pedro: Action-Sidescroller hat einen Termin // Neuer Trailer

All diese epischen Geschichten, die uns die großen, sogenannten AAA-Studios auftischen, wiederholen sich im Grunde ja doch immer wieder (Stichwörter „die Welt retten", „einzig Überlebender“ und so weiter). Wie erfrischend ist vor diesem Hintergrund eine (deutlich) realistischere Story, in deren Verlauf ihr auf Geheiß einer Banane eure Gegner auf unterschiedliche Art und Weise eliminiert ... Ab dem 20. Juni könnt ihr euch selbst in den Bann des Obstes begeben.

» Wurde übelst gespoilert. :( «

— Drapondur am 8. Juni 2019

❺ ⚊ KW 23/2014: Vor fünf Jahren auf GamersGlobal

Bereits fünf Jahre ist es schon wieder her, dass GOG den Galaxy-Client angekündigt hat, der vor kurzem die Version 2.0 erreicht hat. Getestet haben wir damals unter anderem das Actionadventure Murdered - Soul Suspect, ein besonderes Highlight stellte zudem eine Galerie Plus dar, in der sich Jörg Langer anhand von Screenshots und entsprechenden Bildunterschriften durch das virtuelle Chicago in Watch Dogs bewegt – ihr könnt euch ja denken, dass es hierbei alles andere als ernst zuging.