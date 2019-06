E3 2019: Schnäppchen zur E3 in der Übersicht

Auch wenn der Fokus während der E3 auf Neuankündigungen gerichtet ist, wird die Messe von diversen Händlern und Shops auch als willkommener Anlass genutzt, um mit dem ein oder anderen Schnäppchen zu locken. An dieser Stelle möchten wir euch eine Übersicht über die aktuellen Angebote und Sales bieten, die für die verschiedenen Plattformen verfügbar sind.

Xbox One

Microsoft hat pünktlich zur Messe bis zum 17. Juni einen großen E3-Sale am Start, bei dem neben zahlreichen Spielen auch Hardware reduziert ist. So gibt es wie schon in der Vergangenheit 100 Euro Rabatt auf alle Xbox One X Konsolen und bis zu 50 Euro Rabatt für die Xbox One S. Neukunden können sich zudem wieder das Einmonats-Abo für den Xbox Game Pass für 1 Euro sichern. Auch bei Amazon (Partnerlinks), Media Markt und Saturn gibt es einige Xbox-Angebote, wobei vor allem EA-Titel reduziert sind. Einige interessante Angebote im Folgenden:

Playstation 4

Auch wenn Sony selbst nicht direkt auf der Messe vertreten ist, gibt es trotzdem wie jedes Jahr die Days of Play. Dabei gibt es bei Sony im eigenen Online-Store sowie diversen Händlern wie Amazon (Partnerlinks), Media Markt und Saturn zahlreiche Spiele- und Hardware-Angebote. Der Sale für physische Produkte läuft bis zum 17. Juni, die Download-Titel und PS-Plus-Mitgliedschaften könnt ihr euch zum 21. Juni sichern. Eine kleine Auswahl:

PC

Auch für PC-Spieler laufen im Moment zahlreiche Sales. Im Epic Store gibt es noch bis 13. Juni den Epic Mega Sale. Interessant ist hierbei der 10 Euro Rabatt, den Epic auf alle Spiele im Wert von mehr als 14,99 Euro gewährt. Außerdem gibt es aktuell Kingdom - New Lands kostenlos und Ende der Woche folgt Enter the Gungeon.

Wer mehr Interesse an DRM-freien-Spielen hat, schaut beim Summer Sale Festival auf GOG vorbei, das ebenfalls bis 13. Juni läuft.

Weitere Sales gibt es im Uplay-Store bei Ubisoft (kombinierbar mit dem 20 Prozent Gutschein für 100 Uplay-Punkte) und auch im Origin-Store von Electronic Arts.