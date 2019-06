Kingdom Hearts 3: Release-Zeitraum für den DLC ReMIND bekannt

XOne PS4

Kingdom Hearts 3 ab 39,80 € bei Amazon.de kaufen.

Mit ReMIND kündigte Square Enix bereits im April einen DLC für das Action-Adventure Kingdom Hearts 3 (Testnote: 8.5) an. Einen Termin bleibt der Publisher den Fans allerdings bis heute schuldig. Nun hat der Tetsuya Nomura, der Director des Spiels, im Zuge des Kingdom-Hearts-Orchestra-Konzerts „World of Tres“ in L. A. zumindest einen Release-Zeitraum genannt.

Der Download-Inhalt soll demnach erst im Winter dieses Jahres für die Xbox One und die PS4 veröffentlicht werden. Die Fans werden sich also noch ein Weilchen gedulden müssen. Wie bereits zuvor berichtet, soll der DLC neben dem namensgebenden neuen Szenario noch mit einer Limit Cut Episode (samt Boss) aufwarten. Dazu kommen eine geheime Episode (inklusive einer weiteren Boss-Begegnung) und die Möglichkeit, englische Sprachausgabe auszuwählen. Einen kurzen Trailer zu ReMIND könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen: