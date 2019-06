E3 2019: Röki, mythologisch inspiriertes Adventure im Teaser-Trailer

andere

United Label und Polygon Treehouse haben anlässlich der in Kürze stattfindenden E3, den "Lullaby" betitelten Teaser zu ihrem kommenden Grusel-Adventure Röki veröffentlicht.

Röki wird als "modernes, narratives Adventure" mit atmosphärischem Stil sowie Puzzle-Elementen beschrieben. Die Spielwelt ist von skandinavischer Mythologie inspiriert und so geleitet ihr in dem Titel die jugendliche Tove durch verschneite Wälder und frostige Eislandschaften. Toves Ziel ist, ihre Eltern zu retten. Wovor? Darüber schweigen sich Publisher und Entwickler aus. Nur eines verraten sie noch: Das Spiel handelt auch von Monstern.

Das Team hinter Röki besteht derzeit aus Tom Jones und Alex Kanaris-Sotiriou. Die beiden Art-Direktoren haben vor ihrer Selbstständigkeit lange Zeit bei Sony Computer Interactive sowie Guerilla Games gearbeitet und waren unter anderem an Titeln der Killzone-Serie beteiligt.

Wann und für welche Systeme Röki veröffentlicht werden soll wurde nicht bekanntgegeben. Da Polygon Treehouse jedoch am Stand von United Label in Los Angeles auf der E3 vertreten sein wird, könnte es durchaus sein, dass in den nächsten Tagen noch ein paar weitere Informationen verfügbar gemacht werden.