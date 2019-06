E3 2019: Die Sims 4: Inselleben – Mit neuer Erweiterung ab ins Tropenparadies

PC XOne PS4 MacOS

Electronic Arts und Maxis haben im Rahmen der EA Play eine neue Erweiterung zu Die Sims 4 (Testnote: 7.5) mit dem Titel Inselleben angekündigt, in der ihr euch eine Pause vom Sims-Alltag gönnt und auf die tropische Insel Sulani reist. Dort könnt ihr euch bei diversen Aktivitäten wie Jetski oder Kanu fahren, Tauchen und Sonnenbaden am Strand entspannen. Ganz nach persönlichen Vorlieben könnt ihr außerdem eine Karriere als Rettungsschwimmer starten, die Angelrute auswerfen oder als Naturschützer die Strände sauber halten. Natürlich sind auch zahlreiche passende neue Inseloutfits für eure Sims verfügbar.

Die Erweiterung erscheint zum Preis von 39,99 Euro am 21. Juni für PC und am 16. Juli für PS4 sowie Xbox One. Einen ersten Eindruck vom Inselleben vermitteln euch der Trailer unter dieser News und die Bilder in unserer Galerie.