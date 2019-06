Kurzmeldungen: Weitere News der Woche vom 2.6. bis 8.6.2019

PC PS4

Game of Thrones: Welche Staffel war die tödlichste?

Nachdem nun auch die letzte Folge Game of Thrones gelaufen ist, hat die Washington Post die Opfer in Westeros gezählt. Insgesamt fast 7.000 Serientode gab es in der gesamten Serie zu beklagen, die sich wie folgt über die einzelnen Staffeln verteilen:

Staffel 1: 59 Serientode

Staffel 2: 130 Serientode

Staffel 3: 87 Serientode

Staffel 4: 182 Serientode

Staffel 5: 246 Serientode

Staffel 6: 540 Serientode

Staffel 7: 1.096 Serientode

Staffel 8: 4.548 Serientode

Laut Auswertung sollen dabei in Winterfell die meisten Opfer gefallen sein, dicht gefolgt von Königsmund. Für die meisten Toten sollen der Drache Drogon und Arya Stark verantwortlich sein. Ein Leben ist heutzutage nichts mehr wert - vor allem nicht in HBO-Fantasyserien. (Quelle: Washington Post)

Magic - The Gathering: Netflix produziert animierte Serie zum Spiel

Die Brüder Joe und Anthony Russo, Regisseure des Kino-Blockbusters Avengers - Endgame, arbeiten als nächstes an einer animierten Netflix-Serie zum Sammelkartenspiel Magic - The Gathering. Die Geschichte soll sich um die mächtigen Magier der Planeswalker drehen, die 2007 in das Kartenspiel eingeführt wurden. Die Serie entsteht in enger Zusammenarbeit mit den MTG-Machern von Wizards of the Coast, zu den Autoren gehören Henry Gilroy (Clone Wars) und Jose Molina (The Tick, Agent Carter). Ein Termin steht noch nicht fest. (Quelle: Gamespot)

Grandia und Grandia 2 als HD-Remaster auf Switch und PC

Das JRPG-Duo Grandia und Grandia 2 wird von GungHo Online noch in diesem Jahr als Grandia HD Collection für die Switch umgesetzt. Die 1997 für Sega Saturn und 2000 für Dreamcast zunächst nur in Japan veröffentlichten Fantasy-Rollenspiele soll es zudem einzeln als HD-Remaster für den PC geben. Dafür hat man für die ursprünglich bei Game Arts entwickelten Spiele Interface, Sprites, Texturen und Videosequenzen überarbeitet und der PC-Fassung eine Widescreen-Anpassung sowie Steam Cards und Achievements spendiert. (Quelle: GungHo)

Aktuelle GfK-Spiele-Charts Deutschland

PS4

1. Days Gone

2. Blood & Truth

Xbox One

1. Rage 2

2. A Plague Tale - Innocence

Switch

1. Mario Kart 8 Deluxe

2. New Super Mario Bros. U Deluxe

WiiU

1. The Legend of Zelda - Breath of the Wild

2. Minecraft

3DS

1. Animal Crossing - New Leaf: Welcome Amiibo Selects

2. Pokémon Ultramond

(Quelle: GfK)

PCs als Glücksspielautomaten? Keine Schanklizenz für Kölner eSport-Lokal

Köln gilt in der Spielebranche als eine der Gaming-Hochburgen Deutschlands. Hier findet alljährlich die gamecom statt, Electronic Arts hat hier seinen Deutschlandsitz, in der örtlichen Lanxessarena findet auch in diesem Jahr die Meisterschaft der Electronic Sports League statt. Das Kölner Gewerbeamt scheint dem entgegenwirken zu wollen und hat laut Bericht des Boulevardblatts Express dem Restaurant DVision eSports Diner Cologne eie Schanklizenz verwehrt. Der Grund: Spiele-PCs können zu Glücksspielen genutzt werden. Laut Gesetz ist der Alkoholausschank im Zusammenhang mit Stätten, in denen mehr als zwei „Glücksspielautomaten“ stehen, verboten. Die Betreiber des Restaurants wollen nun in einem persönlichen Gespräch, unterstützt vom Gaststättenverband DEHOGA, mit der zuständigen Behörde eine Lösung finden. (Quelle: Express)

Cities Skylines: Kooperatives Brettspiel ab Oktober im Kosmos Verlag

Das Aufbauspiel Cities Skylines, das 2015 bei Paradox Interactive erschienen ist, bekommt im Herbst diesen Jahres eine Tabletop-Umsetzung. Cities Skylines - Das Brettspiel wird vom Schweden Rustan Håkansson entwickelt, der bereits für Titel wie Nations, Dungeon Rush und Tribes - Early Civilization verantwortlich war. Unter der Berücksichtigung von Umwelt, Kriminalität, Verkehrsfluss und Bildung müsst ihr eine leere Fläche auf dem Spielplan bebauen und dabei eure finanziellen Mittel planen. Anders als im digitalen Vorbild wird hier jedoch nicht gegeneinander gespielt, sondern miteinander gebaut. 120 Spielkarten, 48 Gebietsplättchen, 37 Gebäudeplättchen und 26 Geldplättchen stehen hierbei unter anderem zur Verfügung. Im Oktober soll Cities Skylines - Das Brettspiel für rund 35 Euro in Deutschland auf den Markt kommen. (Quelle: Brettspiel-News)

Effie: Buntes Actionadventure für PS4 veröffentlicht // PC-Version folgt