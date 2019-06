E3 2019: Apex Legends – Neue Legende, Ranglisten-Modus und mehr

PC XOne PS4

Direkt im Anschluss an das erstmals der Öffentlichkeit präsentierte Gameplay zu Stars Wars Jedi - Fallen Order informierte das gleiche Entwicklerstudio über Neuerungen zu Apex Legends (im Test mit Wertung 8).

Demnach wird mit Wattson eine weitere Protagonistin in den Free-to-Play-Battle-Royale-Shooter implementiert, die „anfliegende Raketen zerstört, Schilde auflädt, Zäune errichtet und mit ihrem Mast Kämpfe geräuschlos macht“. Ihre Fähigkeiten äußern sich entsprechend wie folgt:

Taktikfähigkeit: Bereichssicherheit – Verbindet Knoten, um Elektrozäune zu errichten, die Gegnern Schaden zufügen und sie verlangsamen.

Passive Fähigkeit: Zündende Idee – Ultimative Beschleuniger laden deine ultimative Fähigkeit auf, und wenn du in der Nähe von Interceptor-Masten stehst, lädt sich deine Taktikfähigkeit schneller auf.

Ultimative Fähigkeit: Interceptor-Mast – Platziert einen stromführenden Mast, der sich nähernde Sprengwaffen zerstört und beschädigte Schilde repariert, solange er steht (maximal drei).

Neben der neuen Waffe L-Star (ein energiebasiertes leichtes Maschinengewehr) wurde von Drew McCoy, Projektleiter bei Respawn Entertainment auch der Ranglistenmodus angekündigt, der ab Season 2 Anwendung findet. Umfassen wird dieser sechs Ränge beziehungsweise Tiers, die von „Bronze“ bis „Apex Predator“ reichen. Jeder Rang wird dabei über ein eigenes Matchmaking verfügen. Während ihr im Verlauf der Season die Ränge erklimmt, erhaltet ihr am Ende – basierend darauf, welches Tier ihr erreicht habe – entsprechende Prämien, zu denen bislang noch keine Angaben gemacht wurden.

Am Ende der Apex-Legends-Präsentation war in einem zusammenfassenden Trailer für einen kurzen Moment das Auge einer riesigen fliegenden Kreatur zu sehen. Danach gefragt, ob McCoy etwas dazu sagen könne, antwortete dieser nur, dass die kommenden Monate „ein paar große Dinge“ für Kings Canyon – dem Schauplatz der Kämpfe in Apex Legends – bereithalten werden.