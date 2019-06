Ni no Kuni: Erstling für die Switch + Remaster für PC und PS4 geleaked

PC PS4

Dass eine PC-Umsetzung von Ni no Kuni - Der Fluch der weißen Königin (Testnote: 9.0) möglich sei, hat der Serien-Director Akihiro Hino bereits im September 2017 gegenüber den US-Kollegen von PCGamesN angedeutet. Wie ein Leak des E3-Lineups von Bandai Namco nun verriet, wird der Titel tatsächlich in einer Remastered-Version für PC und PS4 veröffentlicht. Laut dem Leak können sich PC- und PS4-Spieler auf eine „verbesserte Grafik und Performance“ freuen.

Die Neuauflage basiert auf der 2011 in Japan und 2013 in USA und Europa veröffentlichten PS3-Version, die wiederum eine stark erweiterte Version des 2010 in Japan erschienenen Nintendo-DS-Originals Ni no Kuni - Dominion of the Dark Djinn ist. Die PS3-Version wird derweil auch für die Switch umgesetzt. Wann die Spiele erscheinen und was sie kosten werden, geht aus dem Leak nicht hervor. Neben Ni no Kuni wird Bandai Namco auch Elden Ring, ein neues Spiel von From Software, sowie Tales of Arise, einen neuen Ableger der Tales-of-Serie, vorstellen.