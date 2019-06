Baldur's Gate 3: Äußerst realistisches Video zeigt Lizenzerteilung an Larian Studios

PC

Im Zuge der Stadia Connect, auf der Google Details zu den Abo-Modellen und Launch-Titeln seiner kommenden Spiele-Streaming-Plattform bekanntgab, wurde auch Baldur's Gate 3 offiziell mit einem Trailer angekündigt. Umgesetzt wird das Rollenspiel von den Larian Studios.

Mittels eines 8:45 Minuten langen und Videos könnt ihr euch nun darüber informieren, wie der Pitch des Creative Directors Swen Vincke bei Wizards of the Coast ablief beziehungsweise wie das Entwicklerstudio schließlich an die D&D-Lizenz gelangt ist.

Zu Beginn seht ihr Vicke, wie er in einer Rüstung vor streitende Entwickler tritt und triumphierend die „geheime Zutat“ für Dungeons & Dragons hochhält. Begeisterung brandet auf. Es folgt ein Rückblick, in dessen Verlauf der Larian-Gründer mit zwei Mitarbeitern des D&D-Rechteinhabers zusammensitzt. Auf den von ihm geäußerten Wunsch, Baldur's Gate 3 lizenzieren zu wohlen, folgt ... Gelächter. Schließlich werden wichtige Punkte besprochen, die das Spiel aufweisen muss. Welche Entwicklung das Video in den folgenden Minuten nimmt, möchten wir an dieser Stelle nicht verraten. Nur so viel: Vicke schreckt vor keiner Schandtat zurück, um an sein Ziel gelangen ...

Gegen Ende der Aufnahme – und nach einem Augenzwinkern – macht der Creative Director deutlich, dass das Team bei Larian Studios bereits seit langer Zeit versucht, das Geheimnis um die Entwicklung von Baldur's Gate 3 nicht an die Öffentlichkeit dringen zu lassen. Zudem weist er darauf hin, dass die Fortschritte bei der Entstehung des Titels in weiteren Community-Updates festgehalten werden.