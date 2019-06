E3 2019: Star Wars Jedi - Fallen Order: Alle Infos & Gameplay-Video

PC XOne PS4

Auch wenn EA gar nicht auf der E3 ist, hält sie doch kurz zuvor in derselben Stadt einen Trittbrettfahrer-Event ab – und eröffnet so die E3. Erstes Highlight: Respawns Star-Wars-Spiel Fallen Order.

EA und Respawn Entertainment haben soeben auf der EA Play erstmals 14 Minuten Gameplay zum kommenden Star Wars Jedi - Fallen Order vorgestellt. Dieses spielte rund drei Stunden nach Start des Action-Adventures und stellte eine Mission vor, in der der junge Padawan Cal Kestis, der Held des Spiels, mit Verbündeten eine Raffinerie des Imperiums infiltriert, um dort mehrere Wookies zu befreien. Cals Freunde übernehmen hierbei die Rolle der Ablenkung, während Cal einzig mit dem kleinen Droiden BD-1 auf seinem Rücken loszieht.

Wie bereits im Vorfeld angekündigt stehen bei Jedi - Fallen Order die Kämpfe im Vordergrund – auf erzwungenes Stealth-Gameplay soll hingegen verzichtet werden. Diese Ankündigung wurde auch durch die neue Demo untermauert, die gleich mehrere toll inszenierte Kämpfe mit dem Lichtschwert in den Fokus rückte. So könnt ihr euer Lichtschwert nicht nur zum Schwingen und Parieren von Angriffen einsetzen, sondern auch feindliche Kugeln mit ihm reflektieren. Auf Knopfdruck könnt ihr eure Gegner wie etwa in den Souls-Spielen einlocken – die Kamera bleibt nun immer auf diesen Feind zentriert.

Besonders gut choreografiert sahen die Kämpfe in der Gameplay-Demo immer dann aus, wenn Cal in ihnen auch seine Macht eingesetzt hat – unter anderem, indem er die Zeit verlangsamte, um beispielsweise dem Feuer von Stormtroopern mit Flammenwerfern auszuweichen. Die Kräfte lassen sich außerdem miteinander kombinieren. In einer Szene zog der Padawan in einer Zeitlupe einen Feind zu sich hin und hielt dessen Körper in eine Kugel, die ursprünglich auf ihn abgefeuert wurde.

Die Macht hilft euch in Star Wars Jedi - Fallen Order aber nicht nur im Kampf, sondern auch bei der Erkundung der Umgebung. Ob ihr nun eine Liane zu euch zieht, um über einen Abgrund zu schwingen, oder einen Rotor verlangsamt, um durch ihn hindurch auf die andere Seite eines Tunnels zu schlüpfen – ohne die Spezialfähigkeiten des angehenden Jedis werdet ihr Fallen Order vermutlich nicht durchspielen können. Des Weiteren fiel auf, dass ihr mit eurem Helden im Level aufsteigt und Skillpunkte sammelt. Das Levelsystem wurde jedoch noch nicht gezeigt. Es bleibt also fraglich, ob ihr eure Macht lediglich durch Freischaltungen erweitert.

Bereits vor der Gameplay-Demo und auch direkt im Anschluss wiesen Respawn-Boss Vince Zampella und der Game Director Stig Asmussen zudem darauf hin, dass das gezeigte Material von einem sehr geübten Spieler vorgeführt wurde. Vermutlich wollten sie damit darauf hinweisen, dass Einsteiger nicht auf Anhieb solch durchchoreografierte Kämpfe hinbekommen werden wie in der Präsentation.

Insbesondere im Kampf gegen mehrere Riesenkäfer wurde aber auch deutlich, wie stark die Designer von Respawn auf fließende Übergänge zwischen Gameplay, Zwischensequenzen und inszenierten Kamerafahrten Wert legen. Letztere kamen auch immer dann zum Einsatz, wenn sich Cal wie Nathan in Uncharted an Gittern oder ähnlichem entlanghangelte. Überhaupt machte der gezeigte Level in der Raffinerie einen sehr linearen Eindruck – größere Areale, in denen der Spieler großartige Freiheiten bei seinem Vorgehen hätte genießen können, gab es keine. Den Droiden BD-1 werdet ihr – zumindest, soweit es sich nach der Demo beurteilen lässt – nicht selbst steuern können. Stattdessen dürft ihr ihm lediglich Befehle geben, etwa wenn er eine Tür über eine Konsole öffnen soll.

Die Gameplay-Präsentation könnt ihr euch gleich unter dieser News anschauen. Star Wars Jedi - Fallen Order erscheint am 15. November für PC, PS4 und Xbox One.