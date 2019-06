Uncharted: Verfilmung hat einen Termin

PS3 PS4

Die Arbeiten an der Verfilmung von Uncharted kommen offenbar gut voran, denn jetzt hat Sony Pictures einen Veröffentlichungstermin bekannt gegeben. Allzu bald solltet ihr mit dem Film allerdings nicht rechnen, denn dieser soll erst am 18. Dezember 2020 in den Kinos kommen.

Wie bereits bekannt, wird sich der Film um einen jungen Nathan Drake drehen, der von Tom Holland (Spider-Man - Homecoming) gespielt wird. Das aktuelle Drehbuch stammt von Jonathan Rosenberg und Mark Walker, nachdem der 2017 fertig gestellte Script von Joe Carnahan verworfen wurde. Auf dem Regiestuhl nimmt Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane), nach dem Abgang von Shawn Levy (Nachts im Museum - Das geheimnisvolle Grabmal), Platz.