E3 2019: Das erwartet euch zur Spielemesse auf GamersGlobal

Live vor Ort durch Benjamin Braun und tatkräftig unterstützt vom Redaktionsteam berichtet GamersGlobal wieder von der wichtigsten Spielemesse. Wir sagen euch, worauf ihr euch bei uns freuen könnt.

In der kommenden Woche findet in Los Angeles mit der E3 2019 einmal mehr die wichtigste Messe für Computer- und Videospiele statt. Wie auch in den letzten Jahren dürft ihr auf GamersGlobal mit einer umfassenden Berichterstattung zur Electronic Entertainment Expo rechnen.

Live vor Ort

Live vom Messegelände (und abends aus dem Hotel) wird Benjamin Braun berichten, von ihm dürft ihr zahlreiche Angespielt-Berichte sowie auch die ein oder andere ausgewachsene Preview erwarten. Zwischendurch wird er außerdem immer wieder Fotos aus dem Convention Center oder von anderen Orten in Los Angeles über den Twitter-Account von GamersGlobal posten.

Nach seinem letzten Messetag am Donnerstag (in Deutschland also sehr früh am Freitagmorgen) wird Benjamin mit Jörg zudem einen Video-Podcast aufzeichnen, in dem unser Live-Reporter seine Woche zusammenfasst und mit dem GG-Chefredakteur über die größten Messeüberraschungen diskutiert. In der Woche nach der E3 werden dann auch noch ein paar Preview-Videos folgen. Das Video, in dem Benjamin und Jörg bereits vorab über ihre Erwartungen an die E3 2019 gesprochen haben, findet ihr übrigens an dieser Stelle.

Die Pressekonferenzen

Natürlich wird euch auch das in der Redaktion zurückgebliebene Team mit allerlei Infos und Inhalten versorgen. Unter anderem werden wir alle wichtigen Pressekonferenzen abdecken und euch zeitnah News zu den dort vorgestellten Spielen liefern. Wenn ihr möchtet, könnt ihr die PKs auch live bei uns über entsprechende News mitverfolgen. Damit ihr bereits schon einmal einen Überblick erhaltet, listen wir die wichtigsten PK-Termine für euch auf, eine ausführlichere Übersicht bietet euch die News E3 2019: Alle Pressekonferenzen und Livestreams.

Samstag, 8. Juni, 18:30 Uhr: EA Play

Sonntag, 9. Juni, 22:00 Uhr: Microsoft

Montag, 10. Juni, 02:30 Uhr: Bethesda

Montag, 10. Juni, 22:00 Uhr: Ubisoft

Dienstag, 11. Juni, 03:00 Uhr: Square Enix

Dienstag, 11. Juni, 18:00 Uhr: Nintendo

Tägliche Podcasts, alle Trailer und Screenshots

Doch damit noch nicht genug: Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag wird es einen täglichen E3-Morgen-Cast geben, in dem Dennis Hilla, Jörg Langer und Christoph Vent die Ereignisse und Ankündigungen mit einer ordentlichen Prise Subjektivität zusammenfassen. Auf welche Titel freuen sie sich nach den Pressekonferenzen etwa besonders, und was lässt sie überraschend kalt oder enttäuscht sie sogar?

Zum Abschluss seid selbstverständlich auch ihr wieder herzlich dazu eingeladen, uns in der kommenden Woche mit User-News und -Inhalten jeder Art zu unterstützen. Wie in den Vorjahren freuen wir uns besonders, dass ChrisL aktuell bereits eine News-Übersicht zu allen Trailern und Videos vorbereitet sowie Maverick eine News erstellt, in der alle neue Screenshot-Galerien übersichtlich zusammengefasst werden. Beide News werden im Laufe der Woche immer weiter ergänzt werden. Eine ausführliche Übersicht zu allen Pressekonferenzen von schlammmonster ist darüber hinaus bereits online gegangen. Einen Überblick über sämtliche Themen zur Messe bietet unsere E3-2019-Eventseite.