Jede Menge aktuelle Themen in den Lesetipps: Die E3 2019 ruft, und nicht nur Jörg und Benjamin wagen Prognosen. Baldur's Gate 3 ist nun offiziell, und Erinnerungen an Bioware und die ersten Baldur's Gate-Teile zur Jahrtausendwende werden wach. Außerdem spielt Heinrich Lenhardt mit voller Leidenschaft die Classic-Beta von World of Warcraft, und ein Spieleblog gibt Gamern Tipps gegen die Hitze, die nun (endlich?) Einzug in Deutschland gehalten hat.

E3 2019: Hoffnungen und Erwartungen

playerscentral.de am 5.6.2019, von Dukuu und Haby

Timo "Dukuu" Schweda gehört nicht nur zum GamersGlobal-Checker-Team, sondern betreibt gemeinsam mit seinem Freund Haby (und seiner Gastautorin Steffi Wegener) das Spieleblog PlayersCentral. Dort haben sich die beiden Hobby-Spieleveteranen Gedanken über die in wenigen Stunden beginnende E3 gemacht: Was plant Microsoft Großes? Wird der Square Enix Showcase so gut wie im letzten Jahr? Hat Ubisoft neben Watch Dogs Legion noch mehr in der Hinterhand? Und kommt noch was von Bethesda? Diese und viele weitere Punkte werden in diesem Dialog-Beitrag eingeschätzt, quasi als schriftliche Erweiterung des E3-Prognosenvideos von Jörg Langer und Benjamin Braun.

Rechte Videospielkultur: Von Fortnite zu Alt-Right

taz.de am 25.5.2019, von Adrian Lobe

Die linke Berliner Tageszeitung verfasst einen Artikel, der Fortnite, das Christchurch-Attentat, US-Präsident Donald Trump, die neurechte Szene, Gaming-Kultur, sexistische Vorurteile und chinesische Clickworker in einem großen Ganzen zusammenfasst. „Der Computerspielforscher Megan Condis schrieb jüngst in einem Gastbeitrag für die New York Times, dass Videospiele einen Nährboden für weiße Nationalisten bildeten. Diese Spiele, so seine These, seien ein idealer Rekrutierungsort, weil sie mit einem leicht verständlichen Narrativ der unwillkommenen ‚Invasion‘ ‚unserer Räume‘ daherkämen.“ Macht euch selbst ein Bild von diesem Text.

Identitäten in Videospielen: Das bin ich - und das bin ich auch

spiegel.de am 28.5.2019, von Matthias Kreienbrink

Vier junge Spieler, männlich und weiblich, berichten, wie und warum sie sich Spielecharaktere gestalten. Mal ist es ein Ausprobieren, das in der realen Welt nicht funktionieren kann („Es sind Spiele, nicht die Realität, darum möchte ich nicht mich selbst steuern, sondern jemand anderes. Und ein wenig kann ich so ja vielleicht auch herausfinden, wie es sich als Frau so anfühlt.“), mal ist es das Abbild des Ichs in der virtuellen Welt: „Wangenknochen, Nase, Augen: Ich habe bestimmt zwei Stunden gebraucht, bis ich die Gesichtskonturen des Charakters so hatte, wie ich sie wollte. Ich mag es, mir zu überlegen, was mein Charakter trägt und ändere die Mode auch je nach Stimmung.“

Aus dem GamersGlobal-Archiv: Die Bioware-Story

gamersglobal.de am 21.3.2010, von Benjamin Ginkel

Die Ankündigung von Baldur's Gate 3 hat in dieser Woche Rollenspielherzen höher schlagen lassen. Die Frage, die sich vielen stellt: Können die Larian Studios an das Vermächtnis von Bioware herankommen? „Baldur's Gate löste eine wahre Renaissance im Rollenspielgenre aus und begeisterte Millionen Spieler“, schreibt Ex-GG-User Benjamin Ginkel 2010 in einem Firmenporträt über das kanadische Studio Bioware und lässt den Weg des von Medizinstudenten gegründeten Teams zur Institution im Rollenspielsegment Revue passieren. Vom Anthem-Desaster ist man hier glücklicherweise noch weit entfernt.

Fundstück: Sommerhitze - Zwölf Abkühlungstipps für Gamer

iknowyourgame.de am 4.6.2019, von Mykel Jay

30 Grad und mehr sind spätestens seit dem letzten Sommer keine Seltenheit mehr. „Da bleibt es nicht aus, dass man schwitzt wie ein Bodybuilder in der Muckibude und nicht selten schlägt der Kreislauf Kapriolen.“ Wer mit Frauenzeitschriften wie Brigitte und Laura nicht in Kontakt kommt und sich für die „Rentnerbravo“ Apotheken-Rundschau zu jung fühlt, bekommt hier noch einmal alle wichtigen Tipps gegen Hitze auf einen Blick - natürlich auf den Gamer von heute zurecht geschnitten.

Im Video: Heinrich Lenhardt spielt WoW Classic Beta

Ein knapp einstündiges Let's Play, in dem WoW-Fan Heinrich seine Magierin durch das alte Westfall levelt, sich dabei an die alten Zeitern erinnert und in eine spaßige Fünfer-Gruppe zum gemeinsamen Questen eingeladen wird. Von allen WoW-Zonen hat sich Westfall, das zweite Gebiet der Menschen, durch den Cataclysm 2010 am stärksten verändert. Den einen oder anderen Veteranen wird spätestens hier ein wenig Wehmut befallen. Heinrichs ersten Ausflug in die Beta von Wow Classic findet ihr auf auf seinem YouTube-Kanal.

Ein Dankeschön für Linktipps geht an Toxoplasmaa. Ihr seid wie immer eingeladen es ihm gleich zu tun und der autorin eine Nachricht zu schicken, wenn ihr Interessantes rund ums Thema Spielen findet. In der kommenden Woche übernimmt Q-Bert an dieser Stelle seinen Teilzeitjob als Urlaubsvertretung.