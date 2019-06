E3 2019: Cover-Art zu Star Wars Jedi - Fallen Order veröffentlicht

PC XOne PS4

Star Wars Jedi - Fallen Order ist eines der Highlights des EA Play Events am 8. Juni. Bereits einige Tage vor der erstmaligen Gameplay-Demonstration des Action-Adventures veröffentlichten Respawn Entertaintment und Electronic Arts nun das Cover-Art der Standard- und der Deluxe-Version.

Auf dem Standard-Cover ist der Protagonist des Spiels, Jedi-Padawan Cal Kestis, zu sehen. Außerdem sind Sturmtruppen in schwarzer Rüstung, ein Sith-Inquisitor, TIE Fighter und AT- Walkers sowie Kals Mentorin (offenbar mit einem Holocron in der Hand) erkennbar.

Das Deluxe-Cover hingegen ist eher schlicht gehalten und zeigt eine Nahaufnahme von Cals Gesicht sowie einen Teil seines Lichtschwerts.

Star Wars Jedi - Fallen Order erscheint am 15. November 2019 für den PC (via EA Origin), die PS4 und die Xbox One.