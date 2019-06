My Friend Pedro: Action-Sidescroller hat einen Termin // Neuer Trailer

PC Switch

Bereits im März gab Devolver Digital bekannt, dass der 2018 angekündigte Action-Sidescroller My Friend Pedro (im gamescom-Anspielbericht) im Juni dieses Jahres erscheinen wird. Nun hat der Publisher auch das konkrete Datum verkündet. Das Spiel wird demnach ab dem 20. Juni für PC und die Nintendo Switch erhältlich sein. Sowohl Steam als auch eShop bieten aktuell einen Frühkäuferrabatt von 15 Prozent an. Ihr könnt den Titel also zum Preis von 14,27 statt 16,79 Euro für den PC, oder für 16,99 statt 19,99 Euro für die Nintendo Switch vorbestellen.

In dem von DeadToast Entertainment entwickelten Spiel schlüpft ihr in die Rolle des jungen Pedro und ballert in stylischer und akrobatischer Manier zahlreiche Gegner über den Haufen. Warum? Na weil eine sprechende Banane es euch so befohlen hat! Von den Entwicklern wird der Titel als ein „blutiges Ballett rund um Freundschaft und Einbildung beschrieben. „Das strategisch geschickte Erfassen zweier Ziele gleichzeitig, die Zeitlupe und der klassische Sprung durch die Fensterscheibe sorgen für eine fantastische Actionsequenz nach der anderen in einem explosiven Schlachtzug durch eine gnadenlose Unterwelt“, so die Beschreibung.