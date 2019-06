E3 2019: Greedfall – Focus' Action-RPG im neuen Story-Trailer

PC XOne PS4

Weihnachtsgebäck im September, Spiele vor der Beta-Phase käuflich von jedermann im Early-Access zu erwerben, vermeintlich E3-exklusive Informationen Tage vor den ersten Pressekonferenzen – die wiederum vor der eigentlichen Messe stattfinden. Immer öfter erreicht uns alles ein bischen früher als es beim letzten Mal noch der Fall war. Da ist es auch nicht verwunderlich, dass Focus Home Interactive bereits heute den "E3 2019 Story Trailer" zum neuen Action-RPG Greedfall veröffentlicht hat, den wir euch am Ende dieser Zeilen eingebunden haben.

Greedfall wurde bereits vor etwa zweieinhalb Jahren angekündigt und seitdem sind auch nicht mehr viele weitere Details veröffentlicht worden: Das Action-RPG wird vom französischen Studio Spiders auf Basis der studioeigenen Silk Engine entwickelt, die auch schon bei den früheren Titeln der Entwickler wie Bound by Flame (zum Test, Note: 7.0) oder The Technomancer (zum Test, Note: 6.5) zum Einsatz kam.

Angesiedelt ist Greedfall in einer, vom Barock des 17. Jahrhunderts inspirierten Welt. Euer namenloses Alter-Ego hat seine, von Umweltverschmutzung und Krankheit verseuchte, Heimat verlassen, um auf der mysteriösen Insel Teer Fradee ein Heilmittel zu suchen. Dort angekommen müsst ihr euch zwischen den Siedlern, Ureinwohnern, übernatürlich anmutenden Wesen sowie der nicht minder eigentümlichen Fauna behaupten und rollenspieltypische Aufgaben erledigen. Dabei habt ihr freie Wahl bei der Herangehensweise, so könnt ihr zum Beispiel versuchen mit dem Schwert in der Hand, durch trickreiche Täuschungen oder mittels Diplomatie eure Ziele zu erreichen.

Erscheinen soll Greedfall im September dieses Jahres für PC, Playstation 4 und Xbox One.