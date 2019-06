Baldur's Gate 3 wird von Larian Studios entwickelt, Trailer & weitere Infos [U]

PC

Update am 6. Juni um 21:30 Uhr:

Inzwischen wurde von den Larian Studios auch die Pressemitteilung zur Ankündigung von Baldurs' Gate 3 veröffentlicht, durch die deutlich wird, welche Ziele die Entwickler verfolgen. Umgesetzt wird das Gruppen-RPG in enger Zusammenarbeit mit dem Dungeons-&-Dragons-Team von Wizards of the Coast, zudem basiert der Titel auf den aktuellen D&D-Regeln und stellt das offizielle neue Kapitel der „legendären“ Serie dar. Darüber hinaus soll Baldur's Gate 3 nicht weniger als „die Grenzen des Rollenspiel-Genres erweitern“. Weiter heißt es:

[Das Spiel] wird eine reiche Erzählung mit beispielloser Spielerfreiheit, Entscheidungen mit hohem Einsatz, einzigartigen Begleitercharakteren und unvergesslichen Kämpfen bieten. Es ist die größte Produktion der Larian Studios und wird zusammen mit Freunden oder als Einzelspieler-Abenteuer gespielt werden können.

Swen Vincke, Creative Director bei den Larian Studios, gibt an, dass er sich der „großen Verantwortung“ bewusst ist, da „Baldur's Gate so vielen Menschen so viel bedeutet“. Vincke führt weiter aus:

[...] Ich denke, wir sind bereit dafür. Es geht uns darum, reaktive, systemische Welten zu schaffen, die sich nach den Handlungen der Spieler gestalten. Die Fähigkeiten unseres Teams in einem so reichhaltigen Universum wie dem von Dungeons & Dragons einzusetzen, macht eine Menge Spaß.

Baldur's Gate 3 wird sowohl via Steam als auch bei GOG (und somit DRM-frei) erhältlich sein. Beide Produktseiten verfügen bislang nur über wenige Informationen. Auf der Valve-Plattform werden derzeit neben Einzel- und Mehrspieler – sowohl online als auch lokal – Features wie (Online-)Koop-Modus, geteilter Bildschirm oder auch plattformübergreifender Multiplayer aufgeführt.

Ursprüngliche News vom 6. Juni um 18:25 Uhr:

Aus den Vermutungen und Spekulationen der letzten Tage – siehe zum Beispiel unsere News Quelltext in Larian-Studios-Video enthielt Hinweis – wird Realität: Die Larian Studios (unter anderem Divinity - Original Sin 2) arbeiten tatsächlich an Baldur's Gate 3. Im Zuge der Stadia Connect, auf der Google Details zu seiner kommenden Spiele-Streaming-Plattform vorstellt, wurde der offizielle Ankündigungstrailer des neuen Rollenspiels veröffentlicht. Dieser ist etwa anderthalb Minuten lang und besteht ausschließlich aus CGI-Szenen. Beschrieben wird das Gezeigte wie folgt:

Der Teaser-Trailer zeigt die Rückkehr einer bösartigen Präsenz nach Baldurstor, die darauf abzielt, es von innen heraus zu verschlingen und alles, was in den Vergessenen Reichen bleibt, zu zerstören. Das Schicksal der Vergessenen Reiche liegt in deinen Händen.

Weitere Informationen zu Baldur's Gate 3 existieren aktuell nicht. Weder bietet die entsprechende Website Wissenswertes, noch gibt es Postings im offiziellen Twitter-Kanal. Es ist jedoch davon auszugehen, dass sich dieser Umstand in Kürze ändert und wir in den kommenden Tagen weitere Details wie zum Beispiel den Veröffentlichungszeitraum erfahren.