Baldur's Gate 3 wird von Larian Studios entwickelt, Ankündigungstrailer

Aus den Vermutungen und Spekulationen der letzten Tage – siehe zum Beispiel unsere News Quelltext in Larian-Studios-Video enthielt Hinweis – wird Realität: Die Larian Studios (unter anderem Divinity - Original Sin 2) arbeiten tatsächlich an Baldur's Gate 3. Im Zuge der Stadia Connect, auf der Google Details zu seiner kommenden Spiele-Streaming-Plattform vorstellt, wurde der offizielle Ankündigungstrailer des neuen Rollenspiels veröffentlicht. Dieser ist etwa anderthalb Minuten lang und besteht ausschließlich aus CGI-Szenen. Beschrieben wird das Gezeigte wie folgt:

Der Teaser-Trailer zeigt die Rückkehr einer bösartigen Präsenz zu nach Baldurstor, die darauf abzielt, es von innen heraus zu verschlingen und alles, was in den Vergessenen Reichen bleibt, zu zerstören. Das Schicksal der Vergessenen Reiche liegt in deinen Händen.