E3 2019: Seht hier live ab 18:00 Uhr die Nintendo Direct

Wie auch schon in den vergangenen Jahren lässt es sich Nintendo nicht nehmen, drei Stunden vor dem Öffnen der Messetore die neuesten Infos zu ihren Spielen preiszugeben. Welche das im Detail sein werden, ist bisher noch nicht bekannt, aber es ist davon auszugehen, dass sich Nintendo erneut auf die Titel konzentrieren wird, die noch in diesem Jahr kommen werden, darunter etwa das für Ende Juli angekündigte, das Remake zuoderAm meisten hoffen die Fans aber natürlich auf brandneue Ankündigungen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem neuen? Heute Abend ab 18:00 Uhr wisst ihr mehr. Den Livestream könnt ihr gleich in dieser News verfolgen.