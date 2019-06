E3 2019: Seht hier live ab 22:00 Uhr die Ubisoft-PK (beendet)

Kommt ein neues Splinter Cell oder kommt es nicht? Diese Frage wird heute in Ubisofts PK zur E3 geklärt werden. Aber auch sonst gibt es zahlreiche neue Spiele des Publishers zu sehen.

Wenn man eines von den vergangenen Ubisoft-Pressekonferenzen zur E3 garantiert nicht behaupten kann, dann, dass sie langweilig waren. Und damit ist auch in diesem Jahr nicht zu rechnen, wenn der französische Publisher am Abend in Los Angeles seine neuesten Spiele vorstellt. Einiges ist bereits durchgesickert oder offiziell angekündigt. So könnt ihr unter anderem mit Präsentationen zuund dem mutmaßlichen-Konkurrentenrechnen, auch eine Vorstellung des nächstendarf eigentlich auf keiner Ubi-PK fehlen.Fraglich ist jedoch, was die Franzosen sonst noch in petto haben. Gibt es eventuell schon Informationen zum nächsten? Und: Kehrt Sam Fisher, Held aus, mit einem neuen Teil der Schleichspielreihe zurück? Heute Abend seid ihr schlauer. Wenn ihr live dabei sein wollt, könnt ihr gleich unter dieser News den Stream einschalten.