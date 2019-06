E3 2019: Seht hier live ab 2:30 Uhr die Bethesda-PK (beendet)

Bisher sind zwar nur das neue Doom und das neue Wolfenstein für die diesjährige E3-PK bestätigt, wir sind uns aber sehr sicher, dass Bethesda noch ein wenig mehr vorzuzeigen hat. Seid live dabei!

Da sie in diesem Jahr bereits zum fünften Mal in Folge stattfindet, kann man bei der Pressekonferenz von Bethesda zur E3 mittlerweile von einer Tradition sprechen. Für die Show in der kommenden Nacht sind zwei Spiele des Publishers bereits bestätigt – konkret handelt es sich hierbei umund. Doch wir sind uns ziemlich sicher, dass Bethesda noch ein oder zwei mehr Spiele in petto hat. Unter anderem gab es in den vergangenen Tagen ja auch Gerüchte zuAm meisten dürften die Fans jedoch nach neuen Infos zulechzen. Dass ihre Hoffnungen erfüllt werden, halten wir jedoch für äußerst unwahrscheinlich. Auch zu, dem anderen in Entwicklung befindlichen Rollenspiel der Bethesda Game Studios, halten wir konkrete Neuigkeiten für verfrüht. Doch wer weiß? Vielleicht verteilt Bethesda am Ende doch ein paar Infohäppchen. So oder so, ab 2:30 Uhr könnt ihr unterhalb dieser News im Stream live dabei sein.