E3 2019: Seht hier live ab 22:00 Uhr die Microsoft-Pressekonferenz

Halo Infinite, Gears 5, ein neues Fable, The Outer Worlds: Microsoft hat für seine E3-Pressekonferenz spannende Titel im Angebot. Und dann wären da ja noch die Spiele diverser anderer Hersteller.

Um 15:00 Uhr Ortszeit (22:00 Uhr deutscher Zeit) findet am heutigen Sonntag in Los Angeles die diesjährige E3-Pressekonferenz von Microsoft statt. Und die könnte so einige Überraschungen bereithalten: Alleine 14 Spiele von eigenen Studios möchte der Hersteller aus Redmond während seines rund 90-minütigen Media Briefings vorstellen. Einige von ihnen sind (mal mehr, mal weniger) sicher, darunter etwa eine weitere Vorstellung zuoder das für die Next Gen in Entwicklung befindlicheNach dem üblichen Rhythmus wäre nachim letzten Jahran der Reihe – oder legt Turn 10 dieses Jahr eine Pause ein und bereitet sich ebenfalls auf die kommende Konsolengeneration vor? Als sehr wahrscheinlich gilt jedenfalls die offizielle Ankündigung eines neuen, das laut Gerüchten bei einem neu gegründeten Team von Playground Games in der Mache ist.Darüber hinaus werden bei Microsoft aber auch wieder zahlreiche Spiele von Drittentwicklern gezeigt werden – nicht zuletzt, weil Sony dieses Jahr nicht auf der E3 dabei ist. Hoch im Kurs steht sicherlich eine neue Gameplay-Präsentation zu, aber auch Spiele wiegelten als sehr wahrscheinliche Kandidaten für einen Auftritt am heutigen Abend. Nicht vergessen werden dürfen auch die Indie-Spiele, die bei Microsoft schon in den Vorjahren immer eine Bühne spendiert bekommen haben.Und dann steht natürlich noch die Frage im Raum, ob oder viel mehr wie viel Microsoft von seiner neuen, vermutlich Ende 2020 erscheinenden Hardware zeigen wird. Bisherigen Gerüchten zufolge soll der neuen Konsole (oder den neuen Konsolen) während der Show nur wenig Platz eingeräumt werden, doch vielleicht überrascht uns Microsoft auch alle und rückt großzügig neue Infos heraus. Wenn ihr es live miterleben wollt, könnt ihr über den Livestream gleich unter dieser News ab 22:00 Uhr live dabei sein.