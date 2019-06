E3 2019: Alle Screenshot-Galerien im Überblick (u.a. Gears 5, Halo Infinite, Wasteland 3)

PC Switch XOne PS4

Während der E3-Messe präsentieren die Hersteller eine Menge an neuen Bildern zu den vorgestellten Titeln. Die neuesten Screenshot- und Artworks-Galerien haben wir hier für euch übersichtlich sortiert.

Neben der üblichen Trailer-Übersicht geben wir euch in diesem Jahr erneut an dieser Stelle einen Überblick über die im Rahmen der diesjährigen Electronic Entertainment Expo (sowie den während der vorher abgehaltenen Pressekonferenzen) veröffentlichten Hersteller-Screenshots und Artworks zu den vorgestellten Spielen.

Ihr findet bereits die ersten 20 Spieletitel alphabetisch gelistet und mit Angabe der jeweiligen Screenshots-/Artworks-Anzahl, die Übersicht werden wir in den nächsten Tagen zeitnah mit dem Erscheinen weiterer Bilder-Galerien aktualisieren. Die jeweiligen Verlinkungen führen direkt in unsere Bilder-Rubrik, die bereitgestellten Screenshots liegen zum größten Teil in entsprechend hoher Qualität vor (entweder mit Full-HD- oder sogar 4K-Auflösung). Alle weiteren Inhalte zur E3 2019 findet ihr auf unserer entsprechenden Eventseite.