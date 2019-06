E3 2019: Seht hier live ab 18:30 Uhr die EA Play (beendet)

Star-Wars-Fans können sich freuen: Heute Abend wird es neues Material zu Jedi - Fallen Order zu sehen geben. Aber auch Fans von FIFA, Battlefield 5 sowie weiterer Titel dürfen mit Neuigkeiten rechnen.

Obwohl die eigentliche Messe erst in drei Tagen beginnt, startet am heutigen Samstag bereits der PK-Reigen der E3 2019. Los geht es wie schon in den Vorjahren mit Electronic Arts, die zwar nicht in den Messehallen dabei sind, aber erneut in Los Angeles ihre eigene Veranstaltung EA Play abhalten.

Dieses Jahr allerdings gibt es bei EA keine klassische Pressekonferenz. Stattdessen hat der Publisher und Hersteller schon vorab sein Lineup bekanntgegeben – die darin enthaltenen Spiele stellt er in jeweils 30-minütigen Blöcken ausführlich vor. Im Detail erwartet euch folgendes Programm:

18:15 Uhr: EA Play Opening Show

18:30 Uhr: Star Wars Jedi - Fallen Order

19:00 Uhr: Apex Legends

19:30 Uhr: Battlefield 5

20:00 Uhr: FIFA 20

20:30 Uhr: Madden NFL 20

21:00 Uhr: Die Sims 4

Den Livestream könnt ihr euch live ab 18:30 Uhr direkt unter dieser News anschauen.