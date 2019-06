Sony und Microsoft: Laut Playstation CEO Jim Ryan keine Fusion geplant

PS4

Letzten Monat gaben die beiden Branchengrößen Sony und Microsoft eine Kooperation bei Game- und Cloud-Streaming bekannt. Durch die Zusammenarbeit wollen die Unternehmen ihren weltweiten Kunden ein noch besseres Unterhaltungserlebnis bieten, wobei laut Microsoft auch bessere Entwicklungsplattformen für die Content Creator Community entwickelt werden sollen. Wie der Playstation-CEO Jim Ryan nun in einem Interview mit Financial Times (via Comic Book) klarstellte, wird diese Partnerschaft allerdings in keiner Fusion münden:

Meines Wissens nach gibt es da kein Szenario, wo die beiden Plattformen Playstation und Xbox vereint werden. Diese werden weiterhin separat, mit ihren eigenen Identitäten, Marken und Fans betrieben.

Ob das stimmt, wird die Zukunft zeigen. Wie zuvor berichtet wurde, wusste das Team von Playstation gar nichts über den Deal. So mussten die Top-Manager die Mitarbeiter nach der Bekanntgabe beruhigen und ihnen versichern, dass die PS5 wie geplant erscheinen wird.