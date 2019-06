Gears 5: Offizielles Key Art bestätigt den Leak / Launch im September?

PC XOne

Die Mitte vergangenen Monats geleakten Infos zum kommenden Ego-Shooter Gears 5 scheinen sich tatsächlich zu bewahrheiten. So hat Microsoft heute, am 6. Juni, ein offizielles neues Key-Art zu dem Titel getwittert, das bereits vor drei Wochen in dem besagten Leak auftauchte.

Der Leak enthielt auch den vermeintlichen Veröffentlichungstermin für das Spiel. Demnach soll Gears 5 am 10. September dieses Jahres für PC und die Xbox One erscheinen. Da das Key-Art bereits stimmte, könnte auch das Release-Datum korrekt sein. Genaueres werden wir wohl am 9. Juni, erfahren. Dann wird Microsoft im Vorfeld der E3 seine Pressekonferenz abhalten.